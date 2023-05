Al Medimex di Taranto mostre su Lou Reed e batterie vintage

(ANSA) - TARANTO, 05 MAG - Medimex 2023, in programma a Taranto dal 13 al 18 giugno con i concerti di Echo E the Bunnymen, Diodato, The Murder Capital, Skunk Anansie, Tom Morello e The Cult, offre anche un ricco programma di mostre e installazioni. Dal 14 giugno al 16 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Medimex presenta Perfect Day, Lou Reed e la New York di Andy Warhol. A dieci anni dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre la storia di Lou Reed, uno dei cantautori più crudi e al tempo stesso poetici che la scena musicale internazionale abbia mai conosciuto. La mostra curata da ONO arte, che rappresenta una anteprima nazionale, comprende 55 fotografie ed è una collettiva che include le opere di alcuni tra i più importanti fotografi internazionali, da Mick Rock a Steve Schapiro, da Nat Finkelstein a Stephen Shore, passando per Ronn Spencer, Adam Ritchie e Allan Tannenbaum.

A concludere il percorso espositivo anche alcune prime edizioni originali degli album di Lou Reed e dei Velvet Undergorund provenienti dalla collezione di Alessandro Santamaria.

Dal 15 al 18 giugno, nell'ex chiesetta dell'Università degli Studi di Taranto, Medimex presenta Vintage Drum Show Medimex 2023, Antonio Di Lorenzo Drum Collection, esposizione di batterie vintage che hanno fatto la storia della musica jazz e pop rock dal 1930 agli anni 70. Partendo dalla batteria di Gene Krupa con l'Orchestra di Benny Goodman e Duke Ellington, per passare al jazz di Elvin Jones con Coltrane e arrivare alle batterie trasparenti di Bohnam con i Led Zeppelin e la mitica Ludwig di Ringo Starr e le Gretsch degli Stones o le Broadkaster di Elvis. Una mostra unica, realizzata attraverso la collezione di Antonio Di Lorenzo, una delle più grandi al mondo, ricca di strumenti rari appartenuti a musicisti famosi come John Densmore dei Doors, Elvin Jones, e molti altri. (ANSA).