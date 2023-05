Africa Unite, nuovo tour e il 2 luglio a Torino

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Gli Africa Unite, il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae made in Italy.

formatosi nel 1981 a Pinerolo, nel Torinese, immediatamente dopo la prematura scomparsa di Bob Marley, grazie a un'idea di Bunna e Madaski, continua il suo percorso musicale e riprendere a fare tour. Il 2 luglio sarà a Torino allo Spazio211.

Lo scorso aprile è stato pubblicato il nuovo videoclip di '7 Secondi', il terzo singolo estratto dall'album 'Non è fortuna' pubblicato nella primavera 2022 prima di avventurarsi in un lungo tour di concerti.

"Non solo palco e live ma momenti ludici e di socialità senza i quali ogni concerto non sarebbe altro che una mera esibizione delle proprie capacità musicali - dice la band in una nota -. A noi invece piace divertirci, lo facciamo da oltre quarant'anni e nulla è cambiato. Il bello di stare insieme, girare l'Italia e l'estero, dividendo quasi tutti i momenti della giornata, dal montaggio al sound check, dai pranzi ai cazzeggi dopo concerto, alle lunghe ore passate in furgone per gli spostamenti da una città all'altra. Siamo pronti a ripartire... e con forza dopo un paio di anni pessimi che ci stiamo finalmente lasciando alle spalle". (ANSA).