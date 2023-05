Santa Cecilia, Stefano Fresi narratore in Pierino e il Lupo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L' attore romano Stefano Fresi è il protagonista come voce narrante di Pierino e il Lupo, la composizione di Sergej Prokof'ev che l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone domenica 7 maggio alle 16:30 e lunedì 8 maggio alle 10:30 all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell' esecuzione della JuniOrchestra, la prima orchestra di bambini e ragazzi creata nell' ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane. "Posso raccontarvi una storia? ", comincia così la favola sinfonica più amata dai bambini scritta nel 1936 dal musicista russo. Fresi racconterà le gesta dell'intrepido eroe Pierino che, allontanatosi da casa contro la volontà del nonno, alla fine riesce a catturare il lupo destinato a finire rinchiuso in un giardino zoologico.

Ciascun personaggio della fiaba è caratterizzato da un tema e un gruppo di strumenti: Pierino dagli archi, l'uccellino dal flauto cinguettante, l'anatra dall'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno da fagotti e il lupo dai corni.

Il concerto, che verrà diretto da Simone Genuini, si aprirà con Harry Potter and The Half-Blood Prince di Nicholas Hooper, al quale seguirà la Marcia op. 99 di Prokof'ev. Eseguita per la prima volta a Mosca nel dicembre del 1936, Pierino e il lupo gode da allora di un successo che non conosce età, e ha contagiato anche grandi star internazionali che in passato hanno dato voce al ruolo del narratore, da Sean Connery a Roberto Benigni, Lucio Dalla, Paolo Poli, Dario Fo, Elio, Romy Schneider, Peter Ustinov, David Bowie, Sting e Mia Farrow.

Stefano Fresi da quasi due decenni è tra gli attori più amati del piccolo e del grande schermo per la sua partecipazione a titoli di successo, da Romanzo criminale di Michele Placido a Smetto quando voglio, grazie al quale ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello come miglior attore non protagonista.

Ha recitato in molti altri film accanto a Valerio Mastrandrea, Edoardo Leo, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Luca Argentero, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston. (ANSA).