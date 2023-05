Mecna, 'io poco riconosciuto ma ci sono da sempre'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Outsider sì, ma anche e soprattutto per carattere. "Ed è diventato il mio punto di forza. Certo, ogni tanto mi sento ancora poco riconosciuto dopo 15 anni di carriera alla spalle, ma io credo di esserci sempre e da sempre.

E chi mi segue, mi segue davvero". Mecna, rapper gentile, torna con un nuovo album, l'ottavo della sua carriera, dal titolo Stupido Amore, in uscita il 5 maggio per Virgin Records/Universal Music Italia. "Uno dei miei album più maturi.

E non solo per una questione anagrafica - racconta il 36enne Corrado Grilli -. Qualche anno fa certi brani non li avrei scritti, come vissuto e come testi, e poi è un progetto molto suonato. Per la prima volta ci ho lavorato con tutta la band che da quattro-cinque anni suona con me e mi accompagna nei live. È stato un percorso nuovo rispetto ai dischi precedenti: più strumenti e meno computer".

Il suo album, come anticipa il titolo, parla d'amore, "come passione, ma anche verso la musica, per i genitori, per gli amici - racconta ancora l'artista, che torna con un lavoro tutto suo due anni anni e mezzo dopo il disco d'oro Mentre Nessuno Guarda -. Insomma, l'amore in tutte le sue forme: un modo per parlare di vita, esperienze, frustrazioni. Di tutto ciò che è relazione con gli altri. E 'Stupido Amore', come fosse un'esclamazione, qualcosa che maledici. Perché prima o poi arrivi anche a odiarlo l'amore. Essendo così forte è al centro di sentimenti contrastanti".

Nonostante sia uno dei rappresentanti più riconoscibili della scena hip hop italiana, finora Mecna si è tenuto lontano dal palco di Sanremo. "Be' ora avrebbe senso andare. E' diventato qualcosa per cui varrebbe la pena. Fino a un po' di tempo fa il festival era un grande miscuglio con Big che però non avevano rilevanza discografica. Adesso ci sono artisti che esistono sul mercato. Vediamo, ci penserò". (ANSA).