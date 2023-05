Dove nascere, il debutto solista di Federico Dragogna

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Dopo aver condiviso vent'anni di canzoni con i Ministri, il chitarrista, compositore, paroliere e produttore Federico Dragogna debutta come solista con Dove nascere, che esce domani per Pioggia Rossa Dischi.

A lanciare il progetto, il singolo Scomparire il rumore, il brano che meglio rappresenta il nuovo progetto di Dragogna, sospeso tra il cantautorato e l'elettronica. "A volte - dice lui a proposito del pezzo - basta un vento sceso dai monti ad accendere in noi il desiderio di fuggire, di scappare verso un altrove lontano abbastanza da rendere inudibile il rumore delle nostre vite. Niente più che aria in movimento, eppure capace di farci sognare: esattamente come la musica, che spesso ci scordiamo essere fondamentalmente aria che vibra. Scomparire il rumore è il racconto, con squarci biografici involontari, di questo sentimento e di tutte le volte che abbiamo cercato di farlo diventare vita".

Il nuovo lavoro, nato e cresciuto tra Milano e Genova, contiene dodici brani inediti scritti da Federico Dragogna e prodotti da lui insieme a Mattia Cominotto. "Dove nascere è un disco che incrocia un'attitudine antica a soluzioni moderne, esattamente come nel mio zaino convivono sempre un quaderno e un computer - due compagni di viaggio inseparabili durante tutta la lavorazione del disco - racconta il 41enne milanese - ma se da una parte ho amato usare tutto quello che l'oggi metteva a disposizione per scrivere e registrare musica, ho anche lavorato in modo che ogni canzone possa funzionare ugualmente nella sua versione più spoglia, in modo che possa essere suonata anche durante un gigantesco black out - continuando ad essere la stessa canzone." Subito dopo l'uscita del disco Federico Dragogna, partirà con un tour, organizzato da Locusta Booking, che si aprirà il 6 maggio alla Latteria Molloy di Brescia. (ANSA).