Musica per Roma, omaggio a Luciano Berio

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Musica per Roma rende omaggio a Luciano Berio a venti anni dalla morte. Un concerto incentrato sulle composizioni più significative della produzione da camera del musicista ligure vedrà in scena il 4 maggio alle 21 al Teatro Studio dell'Auditorium il Pmce - Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretto da Tonino Battista.

Tra i brani in programma, Chemins II (1967), con Luca Sanzò alla viola solista e Circles (1960), con la voce di Ljuba Bergamelli. Il Pmce è una formazione ad assetto variabile, composta da musicisti della scena europea contemporanea. Il progetto, sviluppatosi nel corso delle diverse stagioni di musica contemporanea della Fondazione Musica per Roma presso l'Auditorium, affianca giovani musicisti ai migliori solisti del panorama internazionale. (ANSA).