Il Trio Boccherini in concerto a Bologna e Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - È uno dei trii d'archi più apprezzati del panorama musicale europeo: il Trio Boccherini, composto dalla violinista Suyeon Kang, dalla violista Vicky Powell e dal violoncellista Paolo Bonomini, è impegnato in un doppio appuntamento il 4 e 5 maggio prossimi in due delle principali istituzioni musicali dell'Emilia-Romagna. La formazione sarà infatti giovedì alle 20,30 alla sala Mozart dell'Academia Filarmonica di Bologna mentre venerdì alle 19 aprirà la rassegna "Ferrara Musica alla Pinacoteca Nazionale", ciclo di quattro concerti cameristici organizzato per la prima volta nel Salone d'onore della sede di Palazzo dei Diamanti.

La locandina, comune alle due serate, si compone di un programma inedito sospeso tra Ottocento e Novecento, che spazia dal Trio per archi di Ermanno Wolf-Ferrari al Trio op. 9 n. 3 di Beethoven, passando per la Serenade del compositore ungherese Ernst von Dohnányi. Di madre italiana e di padre tedesco, il veneziano Ermanno Wolf-Ferrari si dedicò ad un'ampia produzione sia operistica che strumentale, tentando una strada solitaria, al riparo dagli scossoni linguistici delle avanguardie.

Appartiene alla sua fase tarda il Trio in la minore, scritto nel 1945, che risuona di una commossa partecipazione alla catastrofe della guerra e alla sconfitta dei due Paesi della sua formazione e della sua vita. Composti nel 1797, a 28 anni, i tre Trii per archi dell'opera 9 di Beethoven vennero pubblicati a Vienna con dedica al conte Johann Georg von Browne, il suo mecenate. Il Trio n. 3 si distingue per l'accurata distribuzione del materiale armonico e melodico al fine di ottenere il migliore equilibrio possibile tra gli strumenti. La Serenade in do maggiore op. 10 per trio d'archi di Ernst von Dohnányi, che si colloca nel solco tracciato oltre un secolo prima da Mozart e da Beethoven, presenta in maniera evidente lo stile proprio dell'autore, che in quest'opera espresse per la prima volta il suo linguaggio ricco di elementi della tradizione ungherese. A Bologna il Trio Boccherini proporrà anche il Trio in sol minore Op. 6 di Weiner. (ANSA).