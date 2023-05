Tiziano Ferro, il 5 maggio il nuovo singolo Destinazione Mare

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Esce il 5 maggio Destinazione Mare, il nuovo singolo di Tiziano Ferro (Virgin Records/Universal Music Italia), frutto dell'inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

"Questo singolo è un inno alla vita nuova - racconta Tiziano Ferro - una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont, geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto insieme al loro team Itaca questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare".

Cresce nel frattempo l'attesa per il ritorno live di Tiziano Ferro. A partire dal 7 giugno, il TZN 2023 riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiane dove potrà finalmente risalire sul palco a 6 anni di distanza dall'ultimo tour.

Queste le date: 7 giugno Lignano Sabbiadoro, 11 giugno Torino, 15-17-18 giugno Milano, 21 giugno Firenze, 24-25 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Bari, 4 luglio Messina, 8 luglio Ancona, 11 luglio Bologna, 14 luglio Padova. (ANSA).