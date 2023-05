Fedez operato di nuovo, 'finalmente avrò una cicatrice carina'

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Una nuova operazione per Fedez, anche se "una cosa meramente estetica". Lo rivela il rapper nelle stories di Instagram, spiegando che si è trattato di un intervento sulla cicatrice dell'operazione del marzo 2022 per un tumore al pancreas.

"Ciao a tutti, come state? Io sono molto felice, oggi tolgo dei punti. Non ve l'ho raccontato - spiega Fedez ai fan - ma praticamente ho dovuto farmi riaprire una parte della cicatrice che ho sulla pancia nuovamente, perché durante l'operazione mi si erano aperti dei punti e avevo proprio dei buchi sulla pancia, e quindi me la son fatta sistemare. Oggi tolgo i punti e quindi avrò una cicatrice carina, una cosa meramente estetica".

