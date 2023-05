All'Ariston la finalissima di Sanremo Junior con 21 cantanti

(ANSA) - SANREMO, 02 MAG - Sono ventuno i cantanti, in rappresentanza di altrettante nazioni, che parteciperanno alla finale di Sanremo Junior, il concorso internazionale di Sanremo per cantanti dai 6 ai 15 anni, giunta alla 14/a edizione, che si apre il 3 maggio al Teatro Ariston di Sanremo. Si sfideranno nella città dei fiori concorrenti provenienti da Austria, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Indonesia, Israele, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Romania, Russia e Ucraina.

I giovanissimi cantanti si esibiranno come da tradizione dal vivo, accompagnati dall'orchestra Sanremo Junior composta da trentadue elementi e diretta dal maestro Alessandro Scaglione. A decretare il vincitore sarà una giuria presieduta dal campione mondiale under 23, bronzo olimpico di canottaggio e direttore d'orchestra Lorenzo Porzio.

Prenderà, invece, il via giovedì prossimo la 24/a edizione del Festival mondiale di creatività nella scuola (Gef), riservato a scuole e associazioni, nazionali e internazionali, che si esibiranno in: musica e canto, musical, danza, ginnastica, moda, teatro, cinema e pittura, davanti alle rispettive giurie. (ANSA).