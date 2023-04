Al Bano, 'non ho nulla contro Pupo, decide lui cosa fare'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Non ho nulla contro Pupo, che è un mio amico ed è libero di fare quello che vuole. Posso solo dire che io in Russia per ora non vado, finché non si calmano le acque e arriva la parola pace". Al Bano precisa così la sua posizione in merito alle polemiche scoppiate sull'annunciata partecipazione di Pupo al festival musicale Road to Yalta, in programma il 2 maggio al Cremlino, al quale nel frattempo il cantante toscano ha dato forfait.

"Conosco la serietà di Pupo - aggiunge con forza Al Bano -.

Decide lui cosa fare, perché è un grande artista, intelligente e capace". (ANSA).