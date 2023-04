Satierose, tre giorni di musica dedicati al compositore francese

(ANSA) - TRIESTE, 28 APR - Il Teatro Miela festeggia come tradizione il compositore Erik Satie, in occasione dell'anniversario del suo compleanno, con l'iniziativa Satierose 2023.

L'ospite d'onore di questa edizione sarà il jazzista Enrico Intra, in una tre giorni di musica, presentata questa mattina.

Si comincia con un'anteprima venerdì 12 maggio, alle 19, in Riva Tre Novembre, davanti alla statua J. Ressel, con una performance "per parole mal temperate e fisarmonica" di Aleks Rojc, con "Preludio a un canarino" di Stefano Dongetti (parole) con Stefano Bembi (fisarmonica).

Lunedì 15 maggio, alle 18, al Teatro Miela, va in scena "Tartin_Ations", quattro pianoforti con gli allievi del Conservatorio Tartini alle prese con le "Vexations", micro-composizione di Satie da ripetere per 840 volte "nel più profondo silenzio e con seriosa compostezza". Martedì 16 maggio, alle 20.30, sempre al Miela, "Debussy Vs Satie", con il soprano Federica Vinci e il pianista Luca Delle Donne. Infine mercoledì 17 maggio, alle 20.30, al Miela "Ossimoro per Satie - Enrico Intra pianoforte + quartetto d'archi Rêverie". (ANSA).