Paolo Benvegnù, 'amare è un atto deliberato di rivoluzione'

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Cinque canzoni che raccontano come l'amare senza soluzione sia un gesto sovversivo, rivoluzionario, antistorico, meravigliosamente arcaico ma anche modernissimo. A scriverle ci ha pensato Paolo Benvegnù, che pubblica il suo nuovo Ep, intitolato Solo Fiori e anticipato dal singolo Non esiste altro, con la voce di Malika Ayane.

Italia Pornografica, Our Love Song, 27-12 e Tulipani sono gli altri titoli dell'Ep, che Benvegnù presenterà anche dal vivo con due eventi speciali, il 6 maggio all'Auditorio Parco della Musica di Roma e l'8 maggio a Milano, Santeria Toscana 31. Prima sarà sul palco del concerto del Primo Maggio a Roma. "L'Ep indugia sul gesto del porgere all'altro - ha spiegato Benvegnù - nonostante le asperità e le difficoltà del tempo e delle relazioni. Anche solo una piccola intuizione quotidiana, non finalizzata, senza alcuna pretesa di riconoscimento. Come donare un fiore". (ANSA).