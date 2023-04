Manuel Agnelli, le prime date del tour estivo

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Dopo un autunno, un inverno e una primavera ricchi di soddisfazioni, per la pubblicazione dell'album Ama il prossimo tuo come te stesso, il primo da solista (il cui primo singolo estratto, La profondità degli abissi, colonna sonora del film Diabolik, è stato premiato con un Nastro D'Argento e con un David di Donatello), poi per il debutto a teatro con l'opera rock Lazarus, geniale e visionaria creazione di David Bowie, in cui interpreta il ruolo del protagonista Newton, Manuel Agnelli si prepara a tornare dal vivo. Il tour estivo lo porterà a suonare nelle arene all'aperto e nei festival. Ad accompagnarlo, la stessa band d'eccezione che lo ha affiancato durante la precedente tranche del tour: i Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini.

Queste le date (in aggiornamento): 1 luglio Palermo, Sicilia Jazz Festival *Manuel solo con Brass Group Orchestra; 8 luglio Verona, Rumors Festival - Teatro Romano; 15 luglio Pavia, La Città come Palcoscenico, Castello Visconteo; 17 luglio Roma, Rock In Roma; 18 luglio Rimini, Percuotere la Mente - Corte degli Agostiniani; 4 agosto Taranto, Mon Reve Summer Festival 2023; 7 settembre Milano, Carroponte. (ANSA).