Jazz Day, il 30 aprile concerto globale ed eventi in 190 Paesi

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La Giornata Internazionale del Jazz, il 30 aprile, unirà il mondo in un concerto globale, promosso dall'Unesco, cui hanno aderito i grandi del jazz tra cui Dianne Reeves, Marcus Miller, Dee Dee Bridgewater, Christian McBride, Melody Gardot, Sérgio Mendes, Cyrille Aimée, Antonio Sánchez e John Beasley . Le esibizioni si svolgeranno contemporaneamente in 12 città: Pechino, Beirut, Casablanca, Johannesburg, Marondera, Parigi, Rio de Janeiro, Vienna, Fairbanks, New York, San Francisco e Washington. Il concerto sarà trasmesso in streaming online jazzday.com unesco.org e hancockinstitute.org su YouTube e Facebook. "In questa Giornata Internazionale del Jazz, musicisti provenienti da tutto il mondo stanno ancora una volta rispondendo al vibrante appello della musica per la pace. Nato dalle lotte per la giustizia, il jazz ci incoraggia a costruire un futuro che rifletta la sua essenza: l'unità nel celebrare la diversità" ha dichiarato Audrey Azoulay, direttrice generale dell'Unesco. Concerti ed eventi si terranno in oltre 190 paesi. In Brasile, il Música na Árvore Solar Festival renderà omaggio a Louis Armstrong. Il canale tv e radiofonico croato Jazz Orchestra celebra il suo 75° anniversario in occasione del Jazz Day con un concerto e una trasmissione in diretta sulla televisione nazionale croata. In Nuova Zelanda la Whanganui Collegiate School offrirà tre giorni di eventi, tra cui una jam session, un concerto di gala e un forum aperto con la Commissione nazionale neozelandese per l'Unesco. In Giappone, il Tottori Jazz Festival terrà concerti per cinque giorni, oltre a una mostra d'arte, jam session e workshop. La Botswana Society for Jazz Education lancerà una settimana di workshop musicali che culminerà in un grande concerto.

Promulgato nel 2011, su iniziativa dell'ambasciatore di buona volontà dell'Unesco Herbie Hancock e riconosciuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'International Jazz Day celebra il jazz come strumento universale per promuovere la pace, il dialogo interculturale, la diversità, il rispetto della dignità umana, per sradicare la discriminazione, per favorire l'uguaglianza di genere e per incoraggiare la libertà di espressione. (ANSA).