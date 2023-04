Harry Styles, mai dire mai a una reunion dei One Direction

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Un ritorno dei One Direction? Mai dire mai. E' lo stesso Harry Styles, tra i componenti con Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson, della boy band britannica formata nel 2010 ed in pausa dal 2016, a lasciarlo intendere.

Ospite dell'ultima puntata del Late Late Show di James Corden, la popstar e attore non ha, infatti, escluso che un giorno i quattro ragazzi possano tornare assieme di nuovo.

In un segmento dello show in cui Styles con Corden e Will Ferrell ha partecipato ad un gioco in cui veniva chiesto agli ospiti di vuotare il sacco, aprendo una busta con la domanda: 'Sì o no, ci sarà una reunion dei One Direction? Accadrà mai?', l'artista ha risposto: "Non direi mai mai. Credo che ci sia stato un momento in cui era la cosa che noi tutti volevamo, quindi non vedo perché non potremmo".

Alcune settimane fa erano circolate indiscrezioni sulla possibilità che la band sarebbe tornata assieme per l'ultimo episodio dello show di Corden. La produzione ha tuttavia smentito ufficialmente. Il conduttore e comico britannico ha detto addio al suo pubblico dopo otto anni. Adele, ospite dell'ultimo carpool karaoke, non ha saputo trattenere le lacrime: "Mi mancherai", ha detto all'amico Corden.