Da La Jovenc & Nei Shi un tributo a Billie Holiday

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Una sedia spostata avanti e indietro su un un palco vuoto e buio, un cantante e un chitarrista che fino a qualche ora prima hanno lavorato per montare e sistemare il locale mentre si confidano una storia d'amore e si preparano a metterla in scena. Come si conviene a un'atmosfera d'altri tempi, le note basse si fanno strada nel fumo che rende l'atmosfera simile a un sogno e nel bianco e nero. Comincia così 'He's Funny That Way', il primo singolo estratto da Gardenia - Ten Contemporary Songs In Homage To Billie Holiday, il nuovo album di La Jovenc (Giovanni Dal Monte) e Nei Shi (Alessandro Petrillo), in uscita prossimamente per Sonica Botanica. Un disco in cui i celebri classici si vestono di nuove sonorità e vengono attualizzati, dando spazio all'autenticità della voce più drammatica del jazz: Billie Holiday.

Una reinterpretazione della sua Lady Day, una delle più tenere dichiarazioni d'amore, un testo che si apre con un sogno ad occhi aperti su come la persona amata potrebbe idealmente essere. E come invece è, con pregi e difetti, forze e debolezze.

E seppure capiti di avere la percezione di non aver molto da offrire alla persona amata, esiste il dare la propria reciproca presenza, pazienza e accettazione. Allora nessuna divisione, il prendere strade diverse causerebbe troppa sofferenza: resta solo un il rinnovare l'amore, ancora e per sempre, nel bene e nel male. (ANSA).