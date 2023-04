Sala, sul sovrintendente della Scala è aperta ogni ipotesi

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Sul futuro sovrintendente della Scala "tutte le ipotesi sono aperte", prolungare il contratto dell'attuale guida del teatro Dominique Meyer per un anno, rinnovarlo per altri cinque, o pensare a un sostituto. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha detto dopo la riunione odierna del cda in cui però non si è parlato di questo. "Non vogliamo affrontare adesso la questione" ha aggiunto. "Ricordo che il cda della Scala si è sempre mosso in maniera unitaria e quindi il mio scopo sarà di evitare divisioni e trovare una soluzione, quando sarà necessario, che metta tutti insieme". "Il questo momento - ha spiegato Sala, che è presidente della Scala - il sovrintendente ha il mandato di lavorare e pensare alla programmazione a tre o quattro anni, perché così va fatto a prescindere da ogni riflessione rispetto al suo futuro". Il contratto di Mayer scadrà nel 2025, ma il cda ha la facoltà di indicare il suo eventuale successore con anticipo. Si era parlato di un possibile arrivo in affiancamento di Carlo Fuortes, attuale direttore generale della Rai. Una ipotesi che sembra perdere di forza mentre ne acquista quella di un arrivo del dg Rai al San Carlo di Napoli. Un'altra delle possibilità per Meyer è prorogare il suo contratto di un anno in modo che scada quando terminerà il mandato di sindaco (e quindi di presidente della Scala) di Giuseppe Sala. (ANSA).