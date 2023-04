Inti-Illimani e Giulio Wilson, esce l'album di inediti Agua

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Durante il lockdown muore Luis Sepúlveda. Giulio Wilson invia un messaggio di vicinanza a Jorge Coulón Larrañaga, fondatore degli Inti-Illimani, che risponde: "Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai". Inizia così la loro storia di amicizia: da allora Giulio non ha mai smesso di sentire i musicisti cileni, compagni d'arte e amici nella vita. Un sodalizio da cui è nato Aguam il disco di inediti in uscita il 28 aprile per The Saifam Group (anche co-editore del progetto) in tutti i digital store.

Il singolo di lancio dell'album è Querer, disponibile anche su Youtube con il videoclip ufficiale, girato tra le montagne della cordigliera delle Ande. Querer in spagnolo significa amarsi: il brano lancia un messaggio solidale, positivo, costruttivo, evidenziato dal ritornello di speranza, che spiega come l'uomo possa ancora intraprendere la strada giusta per un futuro migliore; è stato appositamente realizzato da Giulio Wilson con sonorità compatibili con la scrittura degli Inti-Illimani.

Agua contiene tredici tracce cantate in italiano e in spagnolo, nate tra il 2020 il 2022 e scritte dal cantautore toscano Giulio Wilson, nel disco realizzato tra Firenze in una fase compositiva pre-incisione e registrato a Santiago del Cile.

I temi centrali sono le nuove responsabilità dell'uomo di fronte a scelte ambientali radicali e necessarie, oggi inevitabili, senza moralismi ma buoni esempi. È un album di pura "concezione artigiana", con gli strumenti tipici della musica andina a far colore - come la zampogna, la quechua, charango boliviano degli Inti-Illimani, il bombo, il cuatro venezuelano, il tres cubano - e con la chitarra e il pianoforte di Giulio Wilson; non sono contemplati suoni elettronici, plug-in, effetti computeristici.

Il disco sarà presentato dal vivo in una serie di appuntamenti instore organizzati da laFeltrinelli: il 28 aprile a Roma, il 3 maggio a Milano, il 5 maggio a Torino, il 6 maggio a Firenze, l'8 maggio a Bologna e il 12 maggio a Padova. (ANSA).