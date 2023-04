Gli hot pants di Freddie Mercury venduti per 20mila euro

(ANSA) - LONDRA, 27 APR - Un paio di 'hot pants' neri in pelle indossati da Freddie Mercury per "scioccare" il pubblico sono stati venduti all'asta per 18 mila sterline, più di 20mila euro. La star dei Queen li aveva portati durante diverse esibizioni, tra cui i concerti di Birmingham e Toronto nel 1980, quando la band britannica era all'apice del successo.

L'indumento viene citato nella biografia autorizzata del gruppo rock, 'Queen: As It Began', dove si legge: "Freddie ha deciso di provare a scioccare il pubblico con il suo outfit da palcoscenico per il bis: il paio di pantaloncini di pelle nera più corti e attillati che potesse trovare". Gli hot pants sono stati battuti dalla casa d'aste inglese Omega mentre ieri era stato annunciato che l'amica più legata a Mercury, Mary Austin, ha deciso di mettere all'incanto i memorabilia più importanti nella carriera della voce dei Queen. Si tratta di 1500 oggetti, come celebri costumi e accessori indossati sul palco, che saranno prima esposti a Londra da Sotheby's in estate e poi messi in vendita a settembre. Mercury aveva raccolto tutti quei pezzi unici in 30 anni e li aveva in gran parte esposti nella sua casa nell'ovest di Londra. Alla sua morte la villa con tutto il suo contenuto era andata in eredità all'amica. Austin ha deciso di vendere la collezione perchè intende chiudere questo capitolo molto speciale della sua vita, come ha detto in un'intervista alla Bbc. (ANSA).