Francesco Baccini, l'album Archi e Frecce tra classica e rock

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Esce il 28 aprile Archi e Frecce, il nuovo disco di Francesco Baccini, disponibile in cd e in formato digitale su etichetta Incipit Records e distribuito da Egea Music. Dopo 30 anni di carriera e una dozzina di album, sempre accompagnato da band di stampo rock, Baccini ha scelto questa volta di suonare 19 brani tra cui 2 inediti insieme al quartetto d'archi femminile delle Alter Echo String Quartet e al chitarrista Michele Cusato che ne ha curato magistralmente gli arrangiamenti.

"Con questa formazione ho unito due mondi musicali che mi appartengono: la classica e il rock - spiega Baccini - in una sintesi sonora del tutto inedita. Era da diversi anni che non facevo un disco, quello che alla fine mi ha convinto a tornare in uno studio di registrazione era la sensazione entusiasmante di poter fare finalmente esattamente quello che voglio. Ho spogliato le mie canzoni da ogni dettaglio ridondante, ho tolto anche la batteria e la base ritmica per fare emergere l'essenziale e credo di esserci riuscito. Come dico sempre la musica non è come il latte che scade, io voglio che le mie canzoni possano essere ascoltate oggi come tra altri 30 anni".

L'album è anticipato dal singolo Navigante di Te che narra del viaggio sui mari onirici di un corpo di donna. Il videoclip è girato nella quiete invernale della baia di Camogli. (ANSA).