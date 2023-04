Fast Animals and Slow Kids cancellano date a Bologna e Perugia

(ANSA) - BOLOGNA, 27 APR - Per motivi di salute del frontman della band, i concerti dei Fast Animals and Slow Kids in programma il 29 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna e il 3 maggio al Teatro Morlacchi di Perugia sono rinviati a data da destinarsi. Lo hanno reso noto gli organizzatori. I biglietti restano validi per le nuove date in cui lo show verrà riprogrammato: informazioni e rimborsi su www.vivoconcerti.com.

I Fast Animals and Slow Kids sono un gruppo musicale alternative rock italiano, formatosi a Perugia nel 2008. In queste settimane sono stati impegnati in tour con una formazione inedita che ha visto - accanto ad Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre) - una piccola orchestra da camera di sei elementi. In scaletta, con una nuova veste, i brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band umbra, dai primi passi al primo vero album nel 2011, fino all'ultimo disco nel 2021, seguito dal tour dello scorso anno.

Il gruppo ha già annunciato due appuntamenti per l'estate, sul palco del Ravenna Festival il 22 luglio a Lugo e su quello del Mittelfest di Cividale del Friuli (Udine) il 30 luglio, per due concerti con l'orchestra La Corelli. (ANSA).