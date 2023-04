C'è l'opera al Maggio Fiorentino, Mehta dirige Don Giovanni

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Dopo il concerto inaugurale diretto da Daniele Gatti, l'85/o Festival del Maggio entra nel vivo e il 30 aprile (inizio ore 18) ci sarà il primo titolo lirico previsto in cartellone col Don Giovanni di Mozart, diretto dal direttore emerito a vita del teatro Zubin Mehta.

La regia dell'opera, proposta nell'allestimento del Festival di Spoleto, è di Giorgio Ferrara ripresa da Stefania Grazioli.

La compagnia di canto è formata da Luca Micheletti nella parte del protagonista, Don Giovanni; Markus Werba nei panni del suo servitore, Leporello; Jessica Pratt nel ruolo di Donna Anna; Ruzil Gatin come Don Ottavio; Anastasia Bartoli come Donna Elvira mentre Benedetta Torre interpreta la parte di Zerlina.

Ieri, 26 aprile, la prova generale è stata proposta in anteprima al pubblico Under 30 che, si spiega in una nota, ha gremito la sala e applaudito Mehta e gli interpreti.

Parlando del Don Giovanni Mehta ha detto: "Ieri abbiamo fatto una prova generale e non ho mai sentito un qualcosa di così bello. C'è un cast da sogno, e vale la pena che ci sacrifichiamo per questo spettacolo. Loro non hanno bisogno di vedermi nella 'fossa', fanno tutto da soli".

Dopo il debutto le altre quattro recite sono in programma il 3, 9 (recita già esaurita in ogni ordine di posto) e 12 maggio alle ore 19, e il 6 maggio alle ore 15:30. Mehta è atteso sul podio del teatro anche il 29 aprile, giorno del suo compleanno, per il secondo concerto sinfonico del festival con la sinfonia n.2 di Gustav Mahler. Gli altri impegni di Mehta nel corso del festival, ricorda l'ente lirico, riguarderanno la direzione di Otello, in scena dal 20 fino al 31 maggio e il concerto beethoveniano del 25 maggio. Inoltre il maestro porterà l'Orchestra del Maggio a Salisburgo, il 29 maggio, per un omaggio a Daniel Barenboim. (ANSA).