Alex Britti, fuori il video di Tutti come te

(ANSA) - ROMA, 27 APR - È fuori il videoclip ufficiale di Tutti come te, il nuovo singolo di Alex Britti, in uscita per Believe Italia che insieme a Nuda è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel video, dal taglio pop, disponibile sul canale YouTube dell'artista e diretto da Fabrizio Cestari, si vede Alex passeggiare con la sua immancabile chitarra a Roma tra Ostiense, le vie di Testaccio e l'Esquilino, affiancato da un melting pot di personaggi di tutte le età che danzano contagiosamente trasformando il tragitto del cantautore in una festa a tutto ritmo. Nel flusso di immagini che caratterizzano questo viaggio, alternato anche a momenti in studio con la band (Matteo Pezzolet - basso, Bispo Dos Santos Neilton - percussioni, Oumy N'Diaye e Francesca Tanai - coro), Alex Britti ci porta con sé alla scoperta di una Roma Underground colorata e animata, tra l'iconico Gazometro e i giardini di Piazza Vittorio, un perfetto sfondo per la sua hit tutta da ballare. Il risultato è un immaginario divertente e fantasioso con un concept unico e originale che contribuisce a esaltare le parole della nuova canzone. In Tutti come te l'artista ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound fresco e immediato di un pezzo coinvolgente e dal retrogusto puramente pop, caratterizzato da un ritornello ricco di energia, intriso di positività e da cantare tutto d'un fiato, in cui si rivolge "a quelli che dicono che c'è sempre da imparare / A quelli che giurano c'è sempre una tattica / A quelli che dicono la vita è un'autostrada / A quelli che viaggiano in cerca di avventura / A quelli che restano e stringono la cintura / A quelli che sperano e credono alle fate / A quelli che sparano milioni di cazzate", un'umanità variegata in cui "Siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un'anima che gira a piedi per le vie della città".

