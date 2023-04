La collezione privata di Freddie Mercury all'asta da Sotheby's

Va all'asta da Sotheby's la collezione privata di Freddie Mercury: si tratta di oltre 1500 pezzi custoditi nella sua dimora di Garden Lodge a Kensington, quella che considerava il suo regno, e per oltre trent'anni, dalla sua morte nel 1991, rimasta intatta. A preservare l'integrità della casa, Mary Austin, una delle amiche più intime e fidate.

Dopo averla acquistata nel 1980, Mercury l'arredò con preziosi oggetti d'arte, alcuni collezionati durante i suoi viaggi, ma l'intenzione principale era quella di farne un nido dove poter ricavare momenti per se stesso e per la sua cerchia di amici. Tra gli oggetti che andranno all'incanto ci sono dipinti, testi di canzoni scritti a mano, costumi di scena. Tra i pezzi forti della collezione una corona modellata su quella di Sant'Eduardo, che sarà indossata da re Carlo alla cerimonia di incoronazione il sei maggio, e un mantello in velluto rosso, pelliccia sintetica e diamanti artificiali. Mercury indossò la mise durante l'interpretazione finale di 'God Save the Queen', in chiusura dell'ultimo live dei Queen nel 1986.

La collezione andrà in mostra a Londra il 4 agosto e chiuderà nel giorno in cui Mercury avrebbe compiuto 77 anni, il 5 settembre. Prima, i pezzi più importanti saranno esposti a New York, Los Angeles e Hong Kong. Gli oggetti saranno messi all'asta, intitolata 'Freddie Mercury: A World of His Own', in sei momenti diversi, ognuno dedicato a un diverso aspetto della sua vita, sia pubblica che privata.