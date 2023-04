Tributo a Steve Swallow, nuovo progetto di Glauco Venier

(ANSA) - UDINE, 25 APR - E' un tributo alla musica del celebre bassista Steve Swallow il nuovo e articolato progetto musicale al quale sta lavorando in questi giorni il musicista e compositore friulano Glauco Venier nel pluripremiato studio di registrazione Artesuono di Stefano Amerio a Tavagnacco (Udine) insieme a un trio di personalità musicali di alto livello. Lo ha reso noto oggi lo stesso Glauco Venier.

Della formazione è parte la cantante inglese e riconosciuta stella del jazz Norma Winstone, con la quale Venier collabora da quasi 25 anni. Con loro anche Mike Walker, tra i più attivi chitarristi nel contemporaneo dell'area jazzistica britannica e il compositore, arrangiatore, pianista e fisarmonicista americano Gil Goldstein, già al fianco di Pat Metheny, Lee Konitz e Richard Galliano.

Il progetto originario prevedeva la presenza in studio dello stesso Swallow. "Costretto da ragioni familiari ad annullare i suoi impegni - ha riferito Venier - l'artista ha comunque seguito passo passo da New York la sua realizzazione con entusiasmo e apprezzamento".

Il disco, commissionato dall'etichetta ECM di Manfred Eicher, uscirà nei prossimi mesi. Per Venier si tratta del sesto disco per ECM, tra i quali anche il piano solo "Miniatures e Distances", sempre con Norma Winstone, che nel 2008 vinse una nomination ai Grammy Award. (ANSA).