Vaticano-San Marino insieme per talento giovani e valori Natale

(ANSA) - BOLOGNA, 22 APR - Una 'staffetta' tra piccoli Stati - San Marino e il Vaticano - per promuovere il talento musicale giovanile e, contemporaneamente, i valori del Natale. Questo il cuore dell'edizione 2023 del 'Christmas Contest', concorso canoro dedicato al tema del Natale, appunto, che vede, da una parte il Vaticano che, su impulso di Papa Francesco, ha lanciato l'idea della competizione e dall'altra la Repubblica di San Marino, che ospiterà le finali e dove, il 30 settembre, saranno proclamati i vincitori in una serata condotta da Giò Di Tonno e Giulia Sol.

I vincitori del 'Christmas Contest', spiegano gli organizzatori, si esibiranno, il prossimo 16 dicembre sul palco del tradizionale 'Concerto di Natale' in Vaticano al fianco dei più famosi interpreti della musica internazionale. Nel dettaglio l concorso canoro è riservato ai giovani artisti di età compresa tra i 16 e i 35 anni ed è aperto a tutti i generi musicali, con l'unica condizione che il brano presentato sia inedito.

La giuria della manifestazione sarà composta dal regista Roberto Cenci, dalla conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo, dal direttore d'orchestra Adriano Pennino, dal Direttore Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, Paolo Rondelli e dal critico musicale, Dario Salvatori. Le iscrizioni chiuderanno il 31 luglio e potranno essere effettuate solo sul sito ufficiale www.christmascontest.com.

Il Concorso è promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis con il patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e dalla Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori in collaborazione con Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. L'evento è organizzato dalla Prime Time Promotions in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e l'Associazione Play2Give. (ANSA).