Per il Torino Jazz festival le band nei mercati e in centro

(ANSA) - TORINO, 22 APR - L' undicesima edizione del Torino Jazz Festival, da quest'anno di nuovo diretto da Stefano Zenni, ha aperto questa mattina i battenti portando la musica nei mercati rionali e nelle strade del centro alla maniera delle marching band per le strade di New Orleans e delle città oltreoceano culle del jazz primordiale.

Ha dato il via alle danze, nel cuore del centro cittadino passando anche per il popolatissimo mercato di Porta Palazzo, la JST Jazz Parade, accompagnata dall'animazione Lindy Hop a cura de 'La Bicicleta' .

Nel pomeriggio il percorso si snoderà nelle vie del centro, partendo da piazza Palazzo di Città per arrivare in piazza San Carlo e terminare la marcia animando con il suo trascinante programma le Gallerie d'Italia.

L'apertura ufficiale è questa sera con 'Natura morta con custodia di sax', produzione originale di Peppe Servillo & Tjf All Stars alle OGR. Un viaggio al cuore del jazz dal libro di Geoff Dyer.

Tutti i concerti del TJF 2023 stanno riscuotendo, in prevendita, grande interesse da parte del pubblico. Sono già sold-out l'inaugurazione di oggi e l'appuntamento di chiusura festival con Stefano Bollani il 30 aprile. Inoltre, in seguito all'esaurimento dei biglietti per questa sera e l '80th birthday tour' con Kenny Barron Trio, domani sempre alle Ogr, sono stati aggiunti 300 posti laterali a scarsa visibilità (non a fronte palco) in vendita a 8 euro.

Anche quest'anno i 9 giorni del festival di jazz torinese sarà una vera festa popolare spalmata in 62 luoghi della città con 93 appuntamenti di cui 49 concerti, e 234 musicisti coinvolti. (ANSA).