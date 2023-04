Noel Gallagher e i suoi Council Skies

(ANSA) - MILANO, 21 APR - "La musica in sé è la ricompensa" dice Noel Gallagher, il cantautore britannico che ha lanciato il brit pop, che il 2 giugno pubblica il nuovo album con gli High Flying Birds, Council Skies. "Creare una canzone dal nulla che poi le persone accetteranno nelle loro vite - dice l'ex autore, chitarrista e a volte cantante degli Oasis - è il privilegio più grande. E farlo ancora dopo 30 anni è incredibile ed è una cosa che non ho mai dato per scontato". "Sarebbe molto facile per me mettere su una band che suoni come gli Oasis e fa quella cosa, suonando ogni notte 4 canzoni nuove e 25 pezzi degli Oasis e sono sicuro - racconta in un incontro a Milano - che sarebbe un grande successo. Ma non è la mia idea. Specialmente in questo periodo di guerre e merde del genere, se sei un artista e puoi creare dovresti condividere cose buone con il mondo, anche se queste sono simboliche, dovresti farlo perché faresti felice qualcuno da qualche parte". All'album seguirà un tour che farà tappa l'8 novembre in Italia per un'unica data al Mediolanum Forum di Milano. Nel 2024 saranno invece i 30 anni dell'album di culto Definitely Maybe: "Ho trovato nel caveau della Sony molti nastri che pensavamo persi dalle session di Definitely Maybe e sono fantastici. C'è un sacco di roba, tutte outtakes". A chi gli chiede se potrebbe suonare questi pezzi con il fratello minore Liam, con cui notoriamente le cose non sono finite al meglio, lui risponde con ironia: "Ci riformeremo, faremo un tour gigantesco e suoneremo in sequenza tutto, faremo anche Morning Glory e anche i Beatles si riuniranno e i Sex Pistols e John Lennon tornerà dall'aldilà". (ANSA).