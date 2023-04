Funky Nothingness, registrazioni rare e inedite di Frank Zappa

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Nel 1969, dopo lo scioglimento delle Mothers of Invention, Frank Zappa pubblicò Hot Rats. L'anno successivo, contemporaneamente ad altri progetti (la produzione di Trout Mask Replica di Captain Beefheart, il Festival Actuel in Belgio, dove Zappa incontrò il batterista britannico Aynsley Dunbar), Frank chiamò un gruppo di musicisti nel nuovissimo studio di registrazione Record Plant di Los Angeles.

Le session si svolgono nel nuovo studio principalmente nel febbraio e nel marzo 1970 e vedono la partecipazione di musicisti che avevano suonato in Hot Rats, Ian Underwood (tastiera, sassofono, chitarra ritmica), il violinista e cantante Don "Sugarcane" Harris e il bassista Max Bennett. Il quintetto viene completato dal batterista Aynsley Dunbar. Il gruppo registra ore ed ore di composizioni originali, cover ed improvvisazioni che attingevano dalle radici R&B e blues di Zappa. Registrazioni in larga parte strumentali, mostrano il virtuosismo di Frank Zappa ed offrono allo stesso tempo quello che poteva essere il seguito di Hot Rats, se mai fosse stato pubblicato.

Zappa scelse poi i brani meglio riusciti e mixò le tracce per un'eventuale pubblicazione ma il materiale non vide mai la luce; possibile che, dopo aver incontrato Flo & Eddie, si dedicò esclusivamente all'incisione di Chunga's Revenge, registrato principalmente quell'estate e pubblicato successivamente in ottobre. Poi Zappa si dedicò al film 200 Motels e relativa colonna sonora. Probabilmente per tutti questi eventi, quel materiale finì nel dimenticatoio.

Riascoltando i nastri delle session, Joe Travers e Ahmet Zappa hanno trovato qualcosa di speciale. Lavorando con le composizioni che Zappa aveva prodotto e mixato, hanno compilato un album di 11 tracce, intitolandolo Funky Nothingness, dal brano originariamente destinato ad aprire una prima versione di Chunga's Revenge. Un paio di registrazioni di queste session sono state pubblicate nel corso degli anni (ad esempio i 12 minuti di Sharleena nella raccolta postuma del 1996, Lost Episodes).

Funky Nothingness sarà pubblicato il 30 giugno da Zappa Records/Universal Music in vari formati. (ANSA).