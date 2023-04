Fabri Fibra torna live sui palchi dei principali festival estivi

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l'album Caos (certificato doppio Platino) e il successivo tour, Fabri Fibra è pronto per tornare sul palco per una tournée che prenderà il via l'11 giugno da Campobasso per poi proseguire durante l'estate in giro per tutta l'Italia, facendo tappa nei principali festival estivi (Perugia, Bologna, Bergamo, Lignano Sabbiadoro, Mantova, Mirano, Palermo, Acri, Barletta, Gallipoli, Cattolica, Pescara e Roma).

In questa lunga serie di live Fabri Fibra e DJ Double S presenteranno al pubblico una scaletta con i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper (Applausi per Fibra, Pamplona e Tranne te, per citarne alcuni) e i brani dell'ultimo anno, come Propaganda (singolo Doppio Platino), Stelle (certificato Oro) e Caos (Platino) tratti dall'ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza.

Queste le prime date del tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners: 11 giugno Campobasso - Selva Piana (Antistadio); 30 giugno Perugia - Umbria che spacca (Giardini Del Frontone); 1 luglio Bologna - Sequoie Music Park (Parco Caserme Rosse); 4 luglio Bergamo - Bergamo Summer Music (Fiera), 14 luglio Lignano Sabbiadoro - Sunset Festival (Arena Alpe Adria); 15 luglio Mantova - Mantova Summer Festival (Piazza Sordello); 20 luglio Mirano - Mirano Summer Festival (Area Impianti Sportivi); 29 luglio Palermo - Green Pop Palermo Fest (Cantieri Culturali Alla Zisa); 1 agosto Acri - Anfiteatro; 3 agosto Barletta - The Best Music Festival (Fossato Del Castello); 4 agosto Gallipoli - Sottosopra Fest (Parco Gondar); 6 agosto Cattolica - Arena della Regina; 8 agosto Pescara - Zoo Music Fest (Porto Turistico); 18 agosto Arbatax - Arabax Festival (Piazzale Rocce Rosse); 26 settembre Roma - Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone. (ANSA).