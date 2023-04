Dallo Iulm diploma honoris causa a Donatella Rettore

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Il 27 aprile lo Iulm conferirà a Donatella Rettore il diploma honoris causa del master in Management delle risorse artistiche e culturali.

La decisione è stata presa "in considerazione - ha spiegato il direttore del Master Giovanni Puglisi - della dimensione testuale della produzione dell'artista, dei contenuti che ha affrontato di volta in volta e che hanno caratterizzato aspetti e periodi della sua poliedrica personalità, del rapporto del testo verbale con il testo musicale, delle identità vocali dell'artista e le sue personalità colte nel rapporto con il testo".

Rettore, che ha firmato successi come Splendido splendente, Kobra e Lamette "ha inoltre fatto dell'ironia una leva importante nell'arco della sua prestigiosa carriera e ciò riconduce alla parola dell'anno Ironia, intorno alla quale l'Università Iulm ha organizzato eventi e promosso iniziative nel corso dell'anno 2022". (ANSA).