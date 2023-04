Bologna Musica d'Autore, 250 candidature per l'edizione 2023

(ANSA) - BOLOGNA, 21 APR - Oltre 250 candidature arrivate da tutt'Italia, musiche che attraversano i diversi linguaggi accomunate dalla ricerca di una propria identità, di un suono immediatamente riconoscibile capace di raccontare la vita di ogni giorno, le passioni, le aspirazioni, le difficoltà. Sono cinque gli artisti selezionati per l'edizione 2023 di Bologna Musica d'Autore, showcase festival organizzato da Fonoprint, studi di registrazione bolognesi dove è nata e si è sviluppata parte della canzone d'autore italiana, e che adesso guardano al futuro, affiancando questi talenti in una fase importante della loro carriera. Un percorso che si svilupperà, dopo un'anteprima live proprio nella sala dove sono stati registrati brani famosi di artisti come Lucio Dalla, Vasco Rossi e Luca Carboni, attraverso una serie di appuntamenti live che culmineranno nella serata finale in ottobre a Bologna.

Bologna Musica d'Autore, sostenuta della Regione Emilia-Romagna nell'ambito della Legge musica 2/2018, offre ai partecipanti l'occasione di suonare dal vivo in alcuni tra i luoghi di riferimento della scena live. Per il miglior artista il premio è costituito dalla disponibilità di dieci giorni di sala di registrazione, negli studi Fonoprint. Il miglior artista live registrerà invece, in studio, una Fonoprint Live Session, anche in video, andandosi quindi ad aggiungere a un format del quale sono stati protagonisti musicisti come Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista, Ex-Otago, Extraliscio e Godblesscomputers. Novità di quest'anno è l'inizio della collaborazione con il partner Dice, che in collaborazione con la direzione artistica del festival metterà a disposizione uno slot al Goa Boa Festival 2023 per l'artista o progetto musicale ritenuto in sintonia con il cartellone della 25/a edizione del festival genovese. Prima tappa di questa avventura creativa, un concerto il 3 maggio all'Apollo a Milano, protagonisti sul palco, insieme agli artisti selezionati, i Thru Collected, collettivo napoletano di dj, cantanti e produttori tra i 17 e i 25 anni. (ANSA).