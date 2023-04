Blanco si prende la vetta della hit parade con Innamorato

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Blanco domina le classifiche Fimi/Gfk con il suo nuovo album Innamorato, conquistando il primo posto delle classifiche degli album, dei vinili e dei singoli più venduti con il brano in duetto con Mina Un Briciolo di Allegria, sul podio dei brani più passati dalle radio e ai vertici nella Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall'uscita. Il disco ha totalizzato oltre 70 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e oltre 6 milioni di views su YouTube.

Blanco scalza Geolier con Il Coraggio dei Bambini - Atto II, con 6 nuove tracce e due collaborazioni eccezionali come Giorgia e Marracash, che perde la vetta ed è secondo. Terza piazza per il nuovo disco dei Metallica, 72 Seasons, dodicesimo album di studio della band e primo lavoro dopo Hardwired...To Self-Destruct del 2016. Subito fuori dal podio un'altra nuova uscita e un altro ritorno, quello dei Baustelle con Elvis, che con Elvis sperimentano territorio e sonorità nuove.

Perde tre posizioni ed è quinto Lazza con Sirio, davanti a Tananai con Rave, Eclissi, entrambi protagonisti al festival di Sanremo ed entrambi ora attesi sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. Settima Madame con L'Amore, seguita da Shiva con Milano Demons. Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News e Marco Mengoni con Materia (Pelle) che si prepara a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest in programma la seconda settimana di maggio a Liverpool.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti nella settimana dal 14 al 20 aprile 2023:

1) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) IL CORAGGIO DEI BAMBINI - ATTO II, GEOLIER (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) 72 SEASONS, METALLICA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) ELVIS, BAUSTELLE (BMG RIGHTS MANAGEMENT- WARNER MUSIC)

5) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) RAVE, ECLISSI, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

7) L'AMORE, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

8) MILANO DEMONS, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA- SONY MUSIC)

9) FAKE NEWS, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (COLUMBIA-SONY MUSIC)

10) MATERIA (PELLE), MARCO MENGONI (EPIC-SONY MUSIC)

Questa la classifica dei singoli:

1) UN BRICIOLO DI ALLEGRIA, BLANCO & MINA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) IL MALE CHE MI FAI, GEOLIER FEAT. MARRACASH (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) CENERE, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) TANGO, TANANAI (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

5) MON AMOUR, ANNALISA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

E questa, infine, quella dei vinili:

1) INNAMORATO, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) ELVIS, BAUSTELLE (BMG RIGHTS MANAGEMENT- WARNER MUSIC)

3) 72 SEASONS, METALLICA (CAPITOL-UNIVERSAL MUSIC)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) ALADDIN SANE, DAVID BOWIE (PARLOPHONE-WARNER MUSIC). (ANSA).