Enrico Ruggeri, il 21 aprile esce il brano Dimentico

Esce il 21 aprile Dimentico, il nuovo inedito di Enrico Ruggeri, un brano che tratta il tema della malattia di Alzheimer trasportando l'ascoltatore tra le fragilità e nei panni di chi soffre di questa patologia. La canzone supporta anche Il Paese Ritrovato, l'innovativo progetto della Meridiana Società Cooperativa Sociale di Monza, da sempre impegnata nella cura delle persone con demenza e Alzheimer.

La storia di questo progetto inizia con un incontro avvenuto nell'estate del 2022: Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Cantanti, conosce La Meridiana in occasione de La Partita del Cuore. Poco dopo, Enrico ha un altro incontro particolare: la visione del film The Father, storia di un uomo che vive l'esperienza della demenza in una realtà deformata dai suoi ricordi e dalla sua percezione del mondo. "Dopo aver visto il film, mi sono messo alla chitarra e, nel giro di un'ora, testo e musica della canzone erano pronte", ha affermato Enrico Ruggeri, che racconta così com'è nata Dimentico.

Enrico Ruggeri interpreta il brano in prima persona nei panni di un uomo affetto da Alzheimer, dando vita a ciò che resta dei suoi pensieri. Una canzone in cui tutte le famiglie che si trovano ad affrontare un caso di Alzheimer possono riconoscere la propria esperienza, sempre drammatica e mai facile da accettare. Un testo che fa riflettere mettendo al centro il valore della vita, con le fragilità e le opportunità che essa può svelare in ogni momento.

Dimentico desidera condividere l'impegno della Meridiana Società Cooperativa Sociale nella promozione di una nuova cultura della cura, e nel contrastare lo stigma della malattia.

Dimentico è anche un'importante occasione di aiuto e sostegno alla raccolta fondi a beneficio del Paese Ritrovato, una vera e propria cittadina che ospita 64 persone con demenza e Alzheimer.

