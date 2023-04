Dylan, dalla Dark Polo Gang al nuovo album da solista

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dylan, l'artista membro della Dark Polo Gang, annuncia l'uscita del suo nuovo album da solista Love is War, dal 12 maggio per Island Records / Universal Music Italia.

Anticipato dall'uscita dei singoli Rasoi e Rigor Mortis, brani che hanno rivelato le due diverse sfaccettature del suo nuovo progetto e dal cambio dal suo nome d'arte Pyrex al nome di battesimo Dylan, comunicato attraverso il video girato da Bendo che ha messo in scena un funerale simbolico e solenne, Love is war è un lavoro che sancirà la nuova direzione artistica del rapper: un approccio in cui coesistono coerentemente lo stile più crudo e street degli esordi e l'apertura alle sperimentazioni melodiche e a tematiche intime e introspettive.

(ANSA).