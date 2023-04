Andrea Ra, il 21 aprile esce il disco Urlo Eretico

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Il 21 aprile esce Urlo Eretico, il nuovo disco di Andrea Ra per la storica etichetta discografica Contempo Records con distribuzione Egea Music, anticipato dal singolo Sensi di Colpa.

Urlo Eretico è composto da 12 canzoni collegate da un unico filo conduttore, per una durata totale di 61:26 minuti. Un concept album alternative, rock, metal con alcune venature elettroniche e rimandi al prog, sfidando ogni definizione di genere.

Alla batteria James Rio, figlio ventunenne di Andrea, polistrumentista poliedrico, insieme al quale ha curato tutti gli arrangiamenti dell'album.

Urlo Eretico è un manifesto di denuncia sulle tante responsabilità politiche e sociali che sono alla base di guerre, discriminazioni, conflitti e iniquità finanziarie tra gli uomini. Vengono raccontati molti effetti di quella deriva sempre più folle profetizzata già 50 anni fa da Pasolini che definiva la società del mercato e dei consumi il nuovo fascismo. Oggi quel fascismo si è materializzato in tutta la sua purulenza.

Corsi e ricorsi storici tra un passato e presente che si fondono e confondono.

Un viaggio distopico, surreale e metafisico che trae spunto dal mito e da leggende antiche al di fuori del tempo e dello spazio. Un espediente che serve per cambiare punto di vista nell'osservare la realtà intorno a noi: una società impazzita, un circo isterico dove si confondono le bombe con la pace, l'informazione con la verità, il successo con la popolarità, i soldi con la felicità, la schiavitù col lavoro. (ANSA).