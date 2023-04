Alessandro Martire suona nelle Grotte di Frasassi per Earth Day

(ANSA) - GENGA, 19 APR - Il pianista e compositore Alessandro Martire lancia un messaggio in musica per la salvaguardia del pianeta in occasione dell'Earth Day, da un luogo unico: le Grotte di Frasassi, uno dei complessi ipogei più grandi e belli al mondo. Tra cristalli, stalattiti e stalagmiti, Martire, suonando il suo avveniristico pianoforte 'Waves' terrà un concerto unico dal titolo "Wind of Gea" che andrà in diretta su TikTok giovedì 20 aprile alle ore 18 sul suo profilo personale: Alessandro Martire (@alessandro_martire). La community di TikTok potrà, così, assistere allo spettacolo da un punto di vista privilegiato ed essere parte della performance. "La mia musica dialoga con la millenaria natura delle Grotte di Frasassi - ha spiegato il musicista -. Le mie composizioni sono tutte ispirate dalla natura di luoghi particolari e l'idea è quella di raccontarli e celebrarli nella loro bellezza e farli risuonare in un dialogo sincronico con il ritmo dell'acqua e con i suoni profondi della terra". (ANSA).