Gualazzi, 'amo il ciclismo, così è nata la sigla per il Giro'

"La composizione è nata istintivamente". La voce di Raphael Gualazzi si incrina leggermente quando racconta di come sia nato il testo che accompagna lo spot Rai del Giro d'Italia 2023, in programmazione su tutte le reti dal 18 aprile, a meno di tre settimane dalla partenza della Corsa rosa, che prenderà il via sabato 6 maggio con la cronometro da Fossacesia a Ortona, i diciannove chilometri sulla Costa dei Trabocchi che assegneranno la prima maglia rosa.

E' stato proprio il rapporto tra la bicicletta e il paesaggio una delle chiavi che hanno ispirato Gualazzi nella scrittura, insieme al fascino di una disciplina tanto dura quanto bella: "Ero in studio - racconta il musicista di Urbino - e stavo provando alcuni brani che sto portando in concerto in queste settimane. All'improvviso mi è venuta in mente una bici, e allora ho girato lo spartito e ho scritto, sul foglio bianco, le parole della sigla. Solo dopo l'ho musicata". Il risultato è una composizione emotiva, onirica e passionale insieme: un crescendo di sensazioni che accompagna lo scorrere delle immagini, salendo di tono dal parlato iniziale all'esplosione di gioia finale, come se fosse, esattamente, la trasposizione in musica di una tappa del Giro, che mescola sofferenza e fatica, dolore e gioia, disperazione e sorrisi.

"Amo il ciclismo da sempre - confessa Gualazzi - sia come semplice cicloamatore, che usava la bici da ragazzo per spostarsi e ora, quando può, pedala in mountain bike sulle colline marchigiane, sia come appassionato. E' una disciplina che ha il pregio di essere individuale e di squadra insieme, che ti rende più forte attraverso le sconfitte, che poi sono le vere vittorie: senza retorica, è come la vita, che ti offre un continuo di saliscendi e di possibilità".

L'appuntamento si rinnoverà anche quest'anno, dal 6 al 28 maggio, ogni giorno, sui canali Rai, in tv e alla radio: RaiSport, Rai 2, RaiPlay e RaiItalia per le telecronache in diretta e per le trasmissioni di approfondimento, Radio1 e Radio 1 Sport per i radioascoltatori, con l'utilizzo dei più sofisticati e tecnologicamente avanzati mezzi di ripresa audio e video, per condurre gli spettatori sempre più "dentro" la corsa.

