Bruce Springsteen a Ferrara, concerti e mostre nell'attesa

(ANSA) - FERRARA, 18 APR - Luminarie dei colori della bandiera Usa, con la scritta 'Welcome Bruce' all'ingresso della via della movida di Ferrara, le foto d'autore del rocker nella rotonda Foschini, a fianco del Teatro Comunale, un villaggio a pochi passi dalla stazione per l'accoglienza 'Ferrara Springsteen Village' e un nuovo programma di eventi culturali, che si aggiunge a quello concertistico, dedicato alla presentazione di libri e a mostre a tema rock. Sono le ultime novità del calendario di iniziative che l'amministrazione comunale ha realizzato in vista del concerto di Bruce Springsteen del 18 maggio.

"Manca un mese esatto - dice il sindaco Alan Fabbri - e tantissime sono le novità. Pochi giorni fa abbiamo annunciato 13 eventi musicali, con band del nostro territorio e dei territori limitrofi, oggi presentiamo ulteriori iniziative diffuse. Poiché il concerto di Bruce Springsteen è un evento della città per la città, vogliamo garantire il massimo coinvolgimento e trarre le maggiori opportunità da questa data che, torno a sottolinearlo con forza, è la prima data del tour italiano dopo circa sette anni".

Su via Carlo Mayr calerà presto un "cielo luminoso americano", grazie all'installazione di circa 180 paralumi dei colori rosso-blu e bianco (i colori della bandiera statunitense) con lampade a tecnologia led. L'ingresso della via sarà sormontato da una grande scritta, sempre luminosa, di benvenuto: "Welcome Bruce". A breve inizierà inoltre l'allestimento del Parco Marco Coletta, a pochi passi dalla stazione, che diventerà - dal 17 al 19 maggio - il 'Ferrara Springsteen Village', con stand per il food and beverage e punti informativi.

Si arricchisce inoltre il programma di iniziative del calendario "Waiting for Bruce": ai 13 concerti, in una dozzina di locali cittadini, si aggiungono mostre e presentazioni di libri. In particolare nella rotonda Foschini, dal 4 maggio al 4 giugno, saranno esposti gli scatti del fotografo Giovanni Canitano che ha legato il proprio nome, in particolare, all'epopea del rock americano, mentre dal 7 maggio al laboratorio aperto ex teatro Verdi verrà allestita una mostra di Maurizio Cavallari, con foto dai tour mondiali di Bruce Springsteen. (ANSA).