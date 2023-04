Alon Bar, Ambasciatore di Israele alle Gallerie degli Uffizi

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Nel pomeriggio di oggi la Galleria delle Statue e delle Pitture ha ospitato la visita Alon Bar, Ambasciatore di Israele in Italia e San Marino. Bar è stato accolto in museo dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: dopo il saluto ufficiale, nell'Auditorium Vasari, ha firmato il Registro degli Ospiti d'Onore del museo.

L'ambasciatore si è trattenuto agli Uffizi per circa due ore e mezzo: durante il tour, ha ammirato in particolare la Venere e la Primavera di Botticelli, i capolavori di Leonardo, il Tondo Doni di Michelangelo, la Giuditta di Artemisia Gentileschi e la Medusa di Caravaggio. (ANSA).