Al pianista Alessandro Marangoni il premio Imca per Rossini

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il pianista Alessandro Marangoni si è aggiudicato il premio di merito speciale agli International Classical Musical Awards 2023 per il suo lavoro monumentale su Gioacchino Rossini.

Marangoni, 42 anni di Novara, è l'unico italiano con Antonio Pappano e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ad aver ottenuto il riconoscimento. Il 21 aprile il pianista si esibirà nel Gala ICMA al Forum di Breslavia, già sold out, in apertura della serata di premiazione che verrà trasmessa nel mondo in cinque lingue da Deutsche Welle, radio e webtv tedesca.

Con la Wroklaw Philharmonic Orchestra diretta Giancarlo Guerrero eseguirà l'Andante spianato e la Grande Polacca brillante op. 22 di Chopin. L'etichetta Naxos ha completato nel novembre 2021 la imponente pubblicazione in cd di ''Gioacchino Rossini - Complete Piano Music - Péchés de vieillesse''.

Pianista di ricerca, Marangoni ha debuttato alla Scala nel 2007. Premio Abbiati e più volte tra i nominati ICMA, spazia in modo trasversale nei generi e nelle forme musicali. Il monumentale progetto rossiniano corona dieci anni di lavoro con 13 rarissime incisioni dei Péchés de vieillesse, inclusi 20 inediti ritrovati dallo stesso Marangoni tra Fondazione Rossini e collezioni private. Il suo cofanetto è oggi l'unica integrale al mondo di tutta la musica da camera di Rossini. "Devo ammettere - spiega - che la curiosità e il mio amore per Rossini è stato un irresistibile viaggio alla fonte, Pesaro, quindi la Fondazione Rossini e il Rossini Opera Festival. Questo premio così importante mi dà ancora più coraggio nel proseguire su questa strada e sull'importanza di mettersi al servizio della musica per donare qualcosa di bello e di nuovo a tutti". (ANSA).