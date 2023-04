A Milano il 17 luglio arriva Iggy Pop in concerto al Tam

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Iggy Pop torna in Italia. Il 17 luglio farà infatti tappa con il suo tour al Tam Teatro degli Arcimboldi di Milano con la sua band per presentare i grandi successi e i brani del nuovo album Every Loser.

I biglietti saranno disponibili su TAMtickets, Ticketone e Ticketmaster a partire dall mezzogiorno di domani, mercoledì 19 aprile. Intanto al Tam - dove il 3 e 4 luglio si esibirà Bob Dylan, nei prossimi giorni arriveranno il pianista Peter Bence (il 22 aprile) e il comico russo Maxim Galkin, che ha lasciato il Paese dopo aver criticato l'invasione dell'Ucraina e che ora vive in Israele (il 23). (ANSA).