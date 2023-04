25 aprile, da Arci Torino concerto per la Resistenza del '64

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Il circolo Arci di Torino Arturo Toscanini ha inaugurato il portale "Risuona la Resistenza", mettendo a disposizione il nastro di un concerto del 14 ottobre del 1964 al Teatro Gobetti. Il circolo stesso aveva invitato Giorgio Ferrari, Guido Ferraresi e Carlo Mosso a comporre opere musicali dedicate alla Resistenza sui testi poetici di Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Corrado Govoni, Bini (nome da partigiano di Giovanni Serbandini), Alfonso Gatto e Tito Balestra. Le tre opere in prima assoluta furono rappresentate, insieme al "Concerto funebre per Duccio Galimberti" di Giorgio Federico Ghedini, dall'orchestra del circolo stesso diretta da Mario Rossi, allora direttore dell'orchestra sinfonica della Rai.

Quel giorno Enzo Lalli, presidente e fondatore dell'Arci di Torino, registrò quell'evento e quel nastro è stato restaurato, digitalizzato e ora è distribuito gratuitamente online.

Il nastro è stato scoperto durante il progetto di riordino e valorizzazione dell'archivio del circolo portato a termine dell'Istituto fondazione piemontese Antonio Gramsci. L'archivio è una donazione di Enzo Lalli. Il nastro che nel 2020 si pensava perduto è stato donato dal figlio di Enzo, Alberto, scomparso nel 2022. "Risuona la Resistenza" è il portale dove si possono trovare i documenti che raccontano la storia di quel giorno e delle persone che hanno contribuito a quel momento. Viene messa a disposizione una bacheca di campioni musicali per gli utenti registrati per essere scaricati e riutilizzati in nuove composizioni.

"La valorizzazione della registrazione del concerto de '64 attraverso questo portale è fondamentale per uscire dall'ottica archivistica e approdare ad una dimensione creativa e costruttiva" spiega Max Borella di Arci Torino. "Con questo progetto - aggiunge Matteo D'Ambrosio, direttore della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci - l'archivio del circolo Toscanini e il Concerto per la Resistenza riprendono vita". (ANSA).