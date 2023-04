The dream of Gerontius, musica unisce Regno Unito e Vaticano

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Questo concerto rappresenta la nostra più grande impresa fuori dal Regno Unito. È un'occasione unica e preziosa per rafforzare le relazioni fra Regno Unito e Vaticano attraverso la musica". Così Lord Michael German, presidente del Coro del Parlamento britannico, ha definito l'esecuzione in programma il 29 aprile nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma di The Dreams of Gerontius, l'oratorio composto nel 1900 da Edward Elgar per celebrare la figura del cardinale John Henry Newman canonizzato da Papa Francesco nel 2019. Newman, teologo inglese e poeta, tra i più grandi pensatori cristiani del XIX secolo, si convertì al cattolicesimo nel 1845 e fu ordinato sacerdote a Roma nel 1847.

Stabilitosi a Birmingham, divenne cardinale nel 1879. L' evento, fissato nel 2020 e rinviato a causa del Covid, è promosso dal Parlamento britannico con la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e l'Ambasciata britannica presso la Santa Sede.

The Dream of Gerontius, capolavoro di Elgar su testo del 1865 del cardinale canonizzato, conta pochissime esecuzioni in Italia (a Roma solo nel 2005), sarà affidato ad oltre quattrocento musicisti, con i giovani talenti della Southbank Sinfonia di Londra e il Coro del Parlamento britannico diretti da Simon Over. Voci soliste il tenore Robert Murray (Gerontius), il mezzosoprano Beth Taylor (The Angel) e il baritono Arthur Bruce (The Priest e The Angel of the Agony). La Southbank Sinfonia riunisce i 33 migliori giovani musicisti di livello internazionale vincitori di una borsa di studio; il Coro del Parlamento britannico coinvolge membri di tutti i partiti di entrambe le camere e lo staff di Westminster. "Siamo convinti che questo concerto sia il modo migliore per celebrare la vita, l'opera e gli indubbi meriti di John Henry Newman. E' una occasione che si inserisce perfettamente nel proficuo dialogo ecumenico fra l'anglicanesimo e il cattolicesimo che la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra ha perseguito fin dal suo nascere" ha detto il presidente generale Hans-Albert Courtial.

