Partirà da Torino il 20 aprile il tour dei Krikka reggae

(ANSA) - POTENZA, 17 APR - Partirà da Torino il 20 aprile il "Finché la musica suona" tour che porterà Krikka reggae "a girare l'Italia in lungo e in largo per infiammare i palchi di club e festival estivi". La formazione in full band "eseguirà - è specificato in un comunicato - dal vivo, oltre alle canzoni che hanno segnato i loro primi 20 anni di carriera, anche i brani contenuti nell'ultimo disco 'Finché la musica suona', uscito lo scorso 16 dicembre per Lukania Sound Digital".

"Disponibile su tutte le piattaforme digitali - spiega la nota - l'album arriva a distanza di cinque anni dal precedente e, in occasione dei festeggiamenti per il ventennale della loro carriera, ha l'ambizione di presentarsi come lo scatto di maturità: frutto di un vero lavoro collettivo e di confronto con quei produttori musicali che da sempre gli hanno orbitato attorno. Il risultato, infatti, sono state tredici tracce divise in due anime che dialogano tra loro: una attaccata alle proprie radici, dalle sonorità squisitamente reggae, e l'altra che si apre a nuovi stilemi e linguaggi musicali più sofisticati".

Le altre date del tour (comunque "in continuo aggiornamento) sono previste a Modena (21 aprile), Savona (22 aprile), Roma (24 aprile), Salerno (1 maggio), Tito (13 giugno) e Metaponto di Bernalda (17 agosto). (ANSA).