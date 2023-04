Morto a 92 anni il pianista jazz Ahmad Jamal

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 16 APR - Dopo una lunga malattia è morto il pianista jazz statunitense Ahmad Jamal, compositore e leader di band la cui carriera ha attraversato più di sette decenni. Aveva 92 anni. La morte è stata confermata dalla moglie, Laura Hess-Hey, secondo quanto riferisce il Washington Post.

Jamal era amico di grandi della musica come Miles Davis. Nato come Frederick Russell Jones a Pittsburgh, si è convertito all'Islam nel 1950. Ha vinto una miriade di premi nel corso della sua carriera, tra cui il prestigioso Ordre des Arts and des Lettres francese nel 2007 e un Grammy Lifetime Achievement Award nel 2017. La svolta per Jamal fu un album del 1958 intitolato "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me" che rimase nelle classifiche della rivista Billboard per più di 100 settimane. (ANSA-AFP).