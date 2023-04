Michael Bolton, un nuovo album di inediti il 23 giugno

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Dopo aver pubblicato più di venti album nel corso della sua lunga carriera, Michael Bolton torna alle sue radici cantautorali con Spark of Light, un nuovo lavoro di inediti in uscita il 23 giugno e a distanza di quattordici anni dall'ultimo One World One Love (Motown, 2009).

Composto insieme ad alcuni degli autori e produttori di maggior successo di oggi, Spark of Light è anticipato dal singolo Just The Begininning, co-firmato da Zac Barnett degli American Authors, già disponibile su tutte le piattaforme. "Ci siamo proposti di scrivere un grande brano orecchiabile con quel tipo di refrain che fa cantare la gente!", dichiara Michael Bolton.

"Quando ti chiamano per chiederti se vuoi lavorare a una canzone con Michael Bolton è facile che tu accetti", ha detto Zac Barnett sulla collaborazione. "Quell'uomo è una leggenda! 'Just The Beginning' è stata una di quelle canzoni per noi facile da scrivere, tutto è fluito in modo così naturale.

Onestamente non potrei essere più entusiasta e onorato di partecipare al nuovo disco di Michael!" Spark of Light sarà disponibile anche in CD standard e deluxe, vinile standard e dorato in edizioni limitata con due bonus track, Somebody To You e One Life.

Michael Bolton ha venduto più di 65 milioni di dischi e continua a fare tour in tutto il mondo. Vincitore di due Grammy Awards e nominato agli Emmy, come autore di canzoni ha ottenuto oltre 24 premi tra BMI e ASCAP, tra cui quello di Songwriter of the Year nel '93, 9 Million-Air Awards e l'Hitmakers Award della Songwriters Hall of Fame. Le sue canzoni sono state registrate da artisti come Barbra Streisand, Cher, KISS e Kenny Rogers.

Citato da Jay Z e Kanye West, Bolton è uno dei pochi ad aver composto musica insieme al leggendario Bob Dylan.