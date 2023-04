Garota de Ipanema è il brano più registrato al mondo

(ANSA) - BRASILIA, 17 APR - 'Garota de Ipanema', di Tom Jobim e Vinicius de Moraes, è il brano più registrato nel mondo secondo l'agenzia brasiliana di raccolta dei diritti d'autore (Ecad). Considerata l'"inno" della Bossa Nova, la canzone pubblicata nel 1962 è stata registrata 442 volte da artisti di varie nazionalità, oltre ad essere un tema musicale ricreato in vari film, si legge in un rapporto prodotto da Ecad per celebrare la Giornata internazionale della voce. Il tema guadagnò una proiezione mondiale quando venne registrato negli Stati Uniti da Frank Sinatra e Tom Jobim. Vi furono poi versioni eseguite dalla cantante Ella Fitzgerald e dal sassofonista Stan Getz, quest'ultimo insieme alla cantante Astrud Gilberto. Al secondo posto della classifica Ecad in Brasile si collocano, entrambe con 430 registrazioni, 'Aquarela do Brasil', di Ari Barroso, e 'Carinhoso', di Pixinguinha. (ANSA).