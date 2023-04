Eurovision, Mahmood ospite della finale alla Liverpool Arena

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'Eurovision Song Contest 2023 parla italiano. Con l'invito a Mahmood, chiamato da Bbc a esibirsi come ospite nella serata finale alla Liverpool Arena, il 13 maggio, sono ben 4, quasi il 10% del totale, gli artisti italiani che prenderanno parte all'evento.

Mahmood è alla sua terza presenza a Eurovision: ha rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con "Soldi" e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l'affermazione a Sanremo 2022 con "Brividi". È la prima volta che un cantante italiano viene invitato a esibirsi fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero.

"Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite - commenta Mahmood - ed è un grande onore per me. Non vedo l'ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo".

Portabandiera dell'Italia sarà Marco Mengoni con una versione unica e riarrangiata di "Due Vite", il brano vincitore dell'ultimo festival. Gli altri italiani in gara saranno la savonese Alessandra in gara per la Norvegia e i pistoiesi Piqued Jacks, per San Marino.

Gli ospiti fuori gara delle tre edizioni italiane sono stati Mario Del Monaco (Napoli 1965), Arturo Brachetti (Roma 1991) e Diodato, Dardust, Il Volo, i Måneskin - da campioni in carica - e Gigliola Cinquetti (Torino 2022).

Condotte da Gabriele Corsi e Mara Maionchi, le due semifinali dell'Eurovision saranno trasmesse martedì 9 e giovedì 11 maggio alle 21 su Rai 2 (precedute da due anteprime alle 20.15), mentre la finale di sabato 13 maggio andrà in onda alle 20.40 su Rai 1.

Su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre il commento in simulcast delle tre serate sarà invece affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo.

Rai Pubblica Utilità per favorire una maggiore inclusione, e come da tradizione del Servizio Pubblico, provvederà a sottotitolare e audiodescrivere le tre serate in diretta su Rai 2 e Rai 1 e a rendere interamente accessibile, anche attraverso la Lingua dei segni, la finale su un canale dedicato di RaiPlay.

Il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming per tutte e 3 le serate anche su RaiPlay. (ANSA).